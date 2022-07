Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Größerer Polizeieinsatz in Gera-Lusan

Gera (ots)

Gera: Gegen 08.50 Uhr kamen mehrere Streifenwagen der Polizei Gera heute Morgen (22.07.2022) in der Zeulsdorfer Straße zum Einsatz. Was war passiert? Zunächst wurde über den Notruf bekannt, dass sich ein verbal aggressiver 30-jähriger Mann mit einer Axt in der Zeulsdorfer Straße aufhalten würde. Zu diesem Zeitpunkt sollte es bereits zu einer Bedrohungshandlung gegen eine 57-Jährige gekommen sein. Trotz des sofortigen Einsatzes entfernte sich der Mann vorerst in unbekannte Richtung. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen gelang es den Beamten jedoch kurze Zeit später, den Tatverdächtigen in der Nürnberger Straße zu stellen. Der offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wurde in ein Krankenhaus überstellt. Die Polizei Gera ermittelt zum Geschehen. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell