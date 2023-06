Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Straßenverkehrsgefährdung++

Emden - Straßenverkehrsgefährdung

Am vergangenen Donnerstag kam es in Emden im Bereich der Petkumer Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen 26-jährigen Verkehrsteilnehmer. Der Mann, welcher unter dem Einfluss von Alkohol stand führte auf der genannten Straße mehrere gefährliche Fahrmanöver, wie z.B. plötzliche 180 Grad Wende mitten auf der Straße, durch. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten den Umstand gegen 21:18 Uhr bei der Polizei mit, woraufhin Einsatzkräfte zur Örtlichkeit entsandt wurden. Als der Verursacher die Polizeikräfte erkannte, versuchte er noch, sich einer möglichen Kontrollsituation zu entziehen und drohte dabei ein weiteres Fahrzeug zu rammen. Der Mann konnte angehalten werden und wurde anschließend zur Polizei nach Emden verbracht. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Die Polizei Emden hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere mögliche Geschädigte, welche am 22.06.2023 in der Zeit um 21:00 Uhr von einem Fahrer eines Renault Kangoo bedrängt, gefährdet oder geschädigt wurden, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an:

Polizei Emden 04921-8910

