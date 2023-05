Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen gesucht - Hinterrad eines Autos brannte

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.5.2023 stellte eine Autobesitzerin gegen 0.35 Uhr auf der Weidenstraße in Ahlen fest, dass das Hinterrad ihres Pkws brannte. Alarmierte Polizisten löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher, Feuerkräfte führten nachträgliche Löscharbeiten durch. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Reifen vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Wer hat um Mitternacht verdächtige Personen im Bereich der Weidenstraße oder näheren Umgebung gesehen? Wer kann Angaben zu der möglichen Brandstiftung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

