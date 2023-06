POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.06.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer/ Rhauderfehn/ Weener - Taschendiebstähle Am 26.06.2023 kam es im Tagesverlauf im Inspektionsbereich zu mehreren Diebstählen aus Taschen. Zu einen wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Zeit von 10:30 - 11:15 Uhr zu dem Diebstahl einer Geldbörse kam, während sich die 83-jährige Geschädigte in einem Lebensmitteldiscounter an der Ringstraße befand. Die Leeranerin bemerkte dann an der Kasse das Fehlen der Geldbörse, welche 90 Euro Bargeld und persönliche Unterlagen zum Inhalt hatte. Zu einem weiteren Diebstahl aus einer Handtasche kam es am späten Vormittag in der Mühlenstraße in Leer. Eine 68-jährige Frau aus Leer hatte in der Fußgängerzone diverse Erledigungen zu tätigen und bemerkte dann gegen 13:00 Uhr in einem Textilgeschäft das Fehlen ihrer Geldbörse. In der Geldbörse, die in der Handtasche aufbewahrt wurde, befanden sich 300 Euro Bargeld und weitere persönliche Unterlagen der Geschädigten. Auch kam es in Rhauderfehn zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus der Umhängetasche eines 84-jährigen Mannes aus Rhauderfehn. Er tätigte in der Zeit von 10:00 Uhr bis ca. 10:30 Uhr Einkäufe in einem Lebensmitteldiscounter an der Rosmarinheide und bemerkte an der Kasse das Fehlen seiner Geldbörse, in welcher sich 60 Euro Bargeld und persönliche Unterlagen befanden. Noch ein Diebstahl aus einem mitgeführten Trolley ereignete sich in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße "Neue Feldstraße" in Weener. Eine 83-jährige Weeneranerin wurde innerhalb des Geschäftes von einer hell gekleideten Frau im Alter zwischen 20 und 40 Jahren angesprochen. Die Frau war mit einem beigen Mantel, einer beigen Hose und einem farblich passenden Kopftuch bekleidet und ließ sich von 83-jährigen eine Produktbeschreibung erläutern. Kurz nach dem die fremde Frau sich entfernte hatte, bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse. Während des Einkaufes hatte sich der Trolley in einem ebenfalls genutzten Einlaufwagen befunden. Der Weeneranerin entstand ein Bargeldschaden in Höhe von 43 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass beim Einkaufen auf Wertsachen besonderes Augenmerk zu legen ist.

Leer - Abkommen von Fahrbahn nach rechts Am 26.06.2023 wurde der Polizei gegen 06:40 Uhr ein Unfall auf der Deichstraße gemeldet. Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Deichstraße in Fahrrichtung Leer und Kam in Höhe Thedingaer Vorwerk aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zog er sich nicht nur einen schweren Schaden an der Front des mitgeführten Pkw zu, sondern verursachte auch noch einen 70-100 Meter langen Schaden an der dortigen Schafeinzäunung. Der Pkw wurde durch einen Abschleppunternehmer geborgen, weshalb die Richtungsfahrbahn Leer kurzzeitig gesperrt werden musste. Zudem erschien der zuständige Schäfer vor Ort und verhinderte mit einer schnellen Zaunreparatur ein Entweichen der dort weidenden Schafe. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Emden - Brand einer Gartenlaube

Am 27.06.2023 wurde gegen 01:17 Uhr der Brand einer Gartenlaube nebst einem Gartenschuppen in einem Kleingartenverein an der Larrelter Straße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich die beiden brandbetroffenen Gebäude auf verschiedenen Parzellen befanden. Die Feuerwehr Emden war für die Löscharbeiten vor Ort eingesetzt und brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird vorerst auf 5.000 - 10.000 Euro geschätzt.

