POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.06.2023

BAB 31/ Jemgum - LKW wegen grober Mängel stillgelegt (Fotos)

Bei einer Schwerlastkontrolle auf der BAB 31 im Bereich Jemgum stellten Kräfte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Leer/Emden einen britischen Sattelzug fest, welcher bereits auf den ersten Blick zahlreiche Mängel aufwies. Die erste Sichtkontrolle durch die eingesetzten Kräfte führte bereits zu Feststellungen von Mängeln wie Deformierung des Auffahrschutzes und diversen Rissen am Rahmen des Aufliegers. Durch die Beamten wurde Kontakt mit der Zulassungsstelle des Landkreises Leer aufgenommen, welche eine umgehende Hauptuntersuchung anordnete. Durch den Beauftragten Prüfer wurde der Anlieger als verkehrsunsicher eingestuft, so dass der Betrieb und die Weiterfahrt mit Fahrzeug untersagt wurde. Der 64-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im Wert des zu erwartenden Bußgeldes hinterlegen.

Leer - Zeugen zu Körperverletzung am Bahnhof gesucht

Gestern Abend kam es gegen 22 Uhr zu einer Körperverletzung am Leeraner Busbahnhof. Ein Unbekannter lief direkt auf eine Gruppe von fünf Jugendlichen zu und schlug einem 17-Jährigen unvermittelt mit der Faust gegen die linke Brust und ging dann weiter in Richtung Innenstadt. Der Täter soll 25 bis 26 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein. Er hatte eine schlanke Figur und war mit einer weißen Hose und einem weißen Pullover bekleidet. An einem Arm trug er einen schwarzen Verband. Die Polizei in Leer bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Zeugen zu Vorfall in der Neutorstraße gesucht

Bereits am 14.06.2023 kam es gegen 15:30 Uhr in der Neutorstraße an der Fußgängerfurt zwischen dem Albringwehrster Zwinger und dem Vogelsangzwinger zu einem Vorfall, bei dem ein offensichtlich alkoholisierter Mann einen Fahrradfahrer beleidigte und diesen angriff. Der Polizei sind die Personalien des Verursachers bekannt. Dieser stürzte beim Überqueren der Neutorstraße mit seinem Fahrrad, stand anschließend auf, ergriff den älteren Fahrradfahrer am Ärmel und beleidigte ihn. Als eine Frau und ein Mann dazwischen gingen und den Randalierer zur Rede stellen bzw. beruhigen wollten, griff er auch diese beiden Personen an und verletzte sie bei einem Gerangel. Anschließend flüchtete der Randalierer, nachdem er noch das Fahrrad der Frau durch einen Fußtritt beschädigte. Der ältere Herr entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei und wird dringend als Zeuge gesucht. Er soll etwa 60 Jahre alt sein, ein rotes T-Shirt und einen schwarzen Fahrradhelm getragen haben. Weiterhin führte er ein schwarzes Fahrrad mit sich. Die Polizei in Emden bittet diesen Herrn sowie weitere Zeugen um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

