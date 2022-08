LPI-GTH: Kleinbrand

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, gegen 15.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer die Burgenlandallee von Richtung Gotha in Richtung Mühlberg. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Kraftrad hierbei zu Fall und verletzte sich schwer. Der 48 Jahre alte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

