LPI-GTH: Verkehrsunfall

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitagabend gegen 21.20 Uhr parkte ein Kia in der F.-F.-Greiner-Straße als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, offenbar bei einem Wendevorgang, den PKW touchierte. Der Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt in unbekannte Richtung fort und hinterließ einen Sachschaden von circa 1.500 Euro. Laut einer Zeugenaussage soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW in ...

mehr