POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.06.2023

Leer - Schwerer Verkehrsunfall

Am 28.06.2023 kam es gegen 20:00 Uhr auf der Eisinghausener Straße in Höhe der Einmündung zum "Mooräcker" zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeuge. Ein 58-jähriger Moormerländer befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Mooräcker und hatte an der Einmündung zur Eisinghausener Straße die Absicht, diese geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts, aus Richtung B70, herannahenden bevorrechtigten Pkw eines 47-jährigen Leeraners, wodurch es zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer kam. Nach der Kollision prallte der Pkw des 47-jährigen an einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Die durch den Anprall entstehenden fahrzeugtrümmerteile beschädigten danach den Pkw eines 37-jährigen Aurichers, welcher sich hinter dem Fahrzeug des 47-jährigen befunden hatte. Bei dem Unfall wurde der 58-jährige Fahrradfahrer schwer verletzt. Verletzungen der beiden anderen Unfallbeteiligten sind derzeit nicht bekannt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Warnungen vor Anrufen von angeblichen Mitarbeitern des Gelddienstleisters PayPal. Am 27.06.2023 kam es in der Zeit ab 15:40 Uhr zu einem Betrug per Telefon, als sich unbekannte Täter bei einem 79-jährigen Emder als Mitarbeiter des Online- Gelddienstleisters PayPal ausgaben. Der deutsch mit Akzent sprechende Mann, welcher mit einer 0035-Telefonnummer anrief, teilte dem Geschädigten mit, dass auf seinem Kundenkonto eine Überweisung von 499 Euro festgestellt worden sei. Der unbekannte Mann fragte, ob diese Transaktion rechtmäßig sei. Der Geschädigte, welcher die Dienste von PayPal regelmäßig nutzt, verneinte dies. Daraufhin teilte der angebliche Mitarbeiter mit, dass er versuchen wolle, das Geld zurückzuholen und übersandte dem Emder einen Code, welchen er ihm am Telefon bestätigen solle. Als dies erfolgte, hatte der fremde Mann umgehend Zugriff auf den Rechner des Geschädigten. Die Aktion lief über mehrere Stunden mit mehreren Anrufen. Zudem wurden dem Geschädigten zwei Bildschirmmasken aufgespielt, die vorgaben, das Anmeldeportal von Paypal und von seiner Hausbank zu sein. Auf beiden Seiten gab der Emder seine Anmeldedaten ein, zudem gab er auch auf Aufforderung seine PIN heraus. Nach drei Stunden entschloss sich der Geschädigte den Vorgang zu beenden und nahm seinen Rechner vom Netz. Nach Rücksprache mit seiner Hausbank am Folgetag stellte der Mann fest, dass die Täter insgesamt einen vierstelligen Betrag vom Sparbuch und vom Girokonto abgehoben hatten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass niemals mit fremden Anrufern irgendwelche Finanzangelegenheiten besprochen werden dürfen. Betroffene, die so einen Anruf erhalten und Kunde des Gelddienstleisters sind, können ihre Buchungen ständig kontrollieren und selbständig Probleme bei möglichen Transaktionen dort klären. Geben oder nennen sie niemals irgendwelche "Codes", die ihnen ungefragt zugeschickt worden sind. Niemals einloggen auf angeblichen Anbieterseiten, die ihnen ebenfalls von den Betrügern zugeschickt werden und halten sie unbedingt die Sicherheitsregeln beim Online-Banking ein, die ihr kontoführendes Institut Ihnen bei Einrichten des Online-Zuganges erläutert hat. Geschädigte melden sich zwingend umgehend bei ihrer Hausbank und erstatten Anzeige bei der Polizei. PayPal ruft genauso wenig an wie Microsoft.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Flucht und Unfall Am 28.06.2023 erhielt die Emder Polizei gegen 23:00 Uhr einen Hinweis, dass eine männliche Person mit einem Pkw auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Emden unterwegs wäre, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Zudem stünde das mitgeführte Fahrzeug nicht im rechtmäßigen Besitz des Fahrers, sondern es sei sich unrechtmäßig angeeignet worden. Kräfte der Polizei Emden konnten das betreffende Fahrzeug auf der Autobahn kurz vor Emden sichten und bemerkten umgehend die Fahrweise des Fahrzeugführers, welcher in Schlangenlinien fuhr. Um eine Gefahrenlage zu vermeiden, sollte der Fahrer samt Fahrzeug zuerst von der Autobahn geleitet werden, um ihn dann einer Überprüfung zu unterziehen. Als das Fahrzeug die Autobahn an der Anschlussstelle Emden-Ost verließ, gaben die eingesetzten Kräfte dem Fahrer umgehend deutliche Anhaltesignale. Der 26- jährige Fahrer des Pkw aus Emden reagierte umgehend auf die Signale des Streifenwagens, in dem auf der Petkumer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt seine Geschwindigkeit stark beschleunigte und versuchte, sich der Überprüfung durch Flucht zu entziehen. Dabei erhöhte er weiter die Geschwindigkeit und überholte dabei auch mehrere Fahrzeuge ohne jede Rücksichtnahme. Als er auf der Martin-Faber-Straße einen weiteren Pkw überholte, verlor er die Kontrolle über den Pkw und verunfallte. Dabei kam der Pkw erst einige Meter weiter auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Einsatzkräfte alarmierten umgehend einen Rettungswagen und hatten die Absicht, die Bergung des Fahrzeugführers einzuleiten. Dieser war zwar erst kurz benommen, wehrte und sperrte sich dann aber gegen die Hilfeleistung der Polizeikräfte. Eine zwischenzeitlich eingetroffene zweite Funkstreifenwagenbesatzung unterstütze die Maßnahmen, so dass es gelang, den aufgebrachten Mann aus dem Auto zu bergen. Vorsorglich wurde er von ebenfalls eingesetzten Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht, konnte dieses ab er zeitnah verlassen. Da der verunfallte eigenständig mitteilte, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, wurde entsprechend eine Überprüfung eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Das verunfallte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 28.06.2023, 16:30 Uhr bis zum 29.06.2023, 10:30 Uhr kam es an der Brückstraße kurz nach der Einmündung zur Doelestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Skoda in Blau. Dabei entstanden an dem betroffenen Fahrzeug Beschädigungen am Kotflügel hinten links. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

