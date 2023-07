Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 02.07.2023

Leer - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Am Samstag schlugen zwei bislang unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr die Verglasung einer Hauseingangstür in der Straße "Schlosslohne" ein. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Hesel - Widerstandshandlung nach Diebstahl

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei zu mehreren Diebstahlsdelikten in die Auricher Straße gerufen. Ein 31-jähriger Mann mit Wohnsitz in Norden hatte zunächst gegen 06:30 Uhr Lebensmittel in einer Tankstelle entwendet. Kurz darauf kehrte er zurück und entnahm Bargeld aus der Kasse. Beim Verlassen der Tankstelle schubste er eine Angestellte zur Seite. Durch die eingesetzten Beamten sollte er dann nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Dagegen wehrte er sich nach Kräften und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Letztendlich konnte er überwältigt werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Uplengen - Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss - Zeugen gesucht

Am Samstag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Rudolf-Diesel- Straße und dem Ochsenkopfweg. Ein 23-jähriger Auslieferungsfahrer mit Wohnsitz im Saterland befuhr den Ochsenkopfweg mit einem Renault Master und war im Begriff in die Rudolf-Diesel-Straße abzubiegen. Dabei musste er einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, welcher mittig der Fahrbahn fuhr, ausweichen und kollidierte mit einem Baum. Der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zu dem Fahrzeug kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen PKW gehandelt haben soll. Der 23-Jährige blieb unverletzt. An dem Renault entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 50.000,00 Euro geschätzt. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich bei dem Saterländer Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der Verdacht wurde durch einen Drogenvortest auf Urinbasis erhärtet. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zeugen des Verkehrsunfalls werden um Kontaktaufnahme mit der Autobahnpolizei in Leer gebeten.

Emden - Einbruch in Kellerräume - Zeugen gesucht

In der Zeit vom 17.06. bis zum 01.07. wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Faldernstraße mehrere Kellerräume aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesen Fällen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Körperverletzungsdelikt

Am frühen Sonntagmorgen kam es am "Neuen Markt" gegen 03:30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlaufe kam ein 24-jähriger Emder zu Fall. Am Boden liegend wurde ihm durch einen 40-jährigen Emder gegen den Kopf und Körper getreten. Das Opfer wurde dadurch leicht verletzt. Zur weiteren ärztlichen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Er muss sich nunmehr strafrechtlich verantworten.

