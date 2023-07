Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall in der Emsstraße - Radfahrer gesucht++Unfall mit E-Scooter in Emden - Zeugen gesucht++Schlauchboot am Falderndelft entwendet++Unfall mit drei Verletzten++

Leer - Verkehrsunfall in der Emsstraße - Radfahrer gesucht

Bereits am Freitag kam es gegen 17:55 Uhr an der Ampelanlage in der Emsstraße/ An der Seeschleuse zu einem Verkehrsunfall. Eine Mutter wollte mit ihrem dreijährigen Sohn die Ampelanlage bei grün in Richtung Leerort überqueren. Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer kam den beiden aus Richtung Leer entgegen und fuhr bei grün in Richtung Bingum. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der 3-Jährige und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ob es zu einer Berührung zwischen dem Fahrradfahrer und dem Kind kam ist nicht bekannt. Da sich der Mann von der Örtlichkeit entfernte, sucht die Polizei in Leer zur Klärung des Sachverhalts Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und einen etwa 70-Jahre alten Fahrradfahrer mit grau-weißen Haaren und einem grauen Pedelec.

Emden - Unfall mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Am 28.06.2023 kam es gegen 14:30 Uhr in der Neutorstraße zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem 54-jährigen Fußgänger, bei dem dieser stürzte und sich eine Mittelhandfraktur und diverse Kapselrisse zuzog. Der 54-Jährige kam aus den Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis und trat auf den Gehweg. Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer befuhr den Gehweg der Neutorstraße und fuhr ungebremst in den Emder. Beide kamen zu Fall, der Unbekannte stand jedoch schnell wieder auf und fuhr mit seinem E-Scooter davon. Er soll etwa 17 bis 20 Jahre alt gewesen sein und trug dunkles, zur Seite gekämmtes Haar. Im Gesicht soll er starke Akne gehabt haben, in einer Augenbraue eine rasierte Lücke. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer Jeans und blauen Turnschuhen. Der E-Scooter soll schwarz mit weißen Streifen gewesen sein. Die Polizei in Emden bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

Emden - Schlauchboot am Falderndelft entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein weißes Schlauchboot am Falderndelft entwendet. Das Schlauchboot war mit zwei Seilen in unmittelbarer Nähe zur Faldernbrücke befestigt und mit einem schwarzen Motor der Marke "Yamaha" ausgestattet. Vermutlich haben Unbekannte die Seile durchtrennt und das Boot mit den dazugehörigen Rudern entwendet. Die Polizei in Emden nimmt Hinweise entgegen.

Uplengen - Unfall mit drei Verletzten

Gestern Nachmittag kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wiesmoorer Straße mit drei verletzten Personen. Ein 25-Jähriger aus Bornheim befuhr mit einem VW die Firreler Straße in Fahrtrichtung Wiesmoorer Straße und übersah an der Kreuzung eine 53-Jährige aus Wilhelmshaven, die die Wiesmoorer Straße mit einem Opel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 25-Jährige, seine 24-jährige Beifahrerin sowie die 53-Jährige leicht verletzt wurden. Alle drei wurden zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich wurde für eine knappe Stunde voll gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell