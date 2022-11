POL-BN: Bornheim: Nach Rotlichtverstoß war Drogentest positiv - Polizei ordnet Blutprobe an

Bonn (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag (13.11.2022) in einen Kiosk im Bad Godesberger Zentrum eingebrochen. In der Zeit von Samstag (12.11.2022), 22:00 Uhr bis Sonntagmorgen 10:00 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür des Kiosks in der Straße Am Frohhof unweit der "Fronhofer Galeria" auf und ...

mehr