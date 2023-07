Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Aktuell Anrufe von falschen Polizeibeamten

Seit dem Vormittag werden der Polizei in Leer vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. Insbesondere sind Anwohner der Parkstraße von den Betrügern kontaktiert worden. Angeblich sollen sich in der Nachbarschaft Einbrüche ereignet haben und Wertsachen nun vorsorglich an die Polizei übergeben werden. Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche. Angerufenen wird geraten, das Gespräch sofort zu beenden und sich im Zweifelsfall bei der Polizei in Leer oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weener - Stromkabel aus Rohbau entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag etwa 50 Meter Stromkabel aus einem Rohbau in der Graf-Edzard-Straße entwendet. Die Kabel waren bereits montiert und wurden von der Decke und den Wänden abgeschnitten. Die Polizei in Weener bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die in der Zeit von Montag gegen 17 Uhr bis Dienstagmorgen um 07 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Ostrhauderfehn - Unfall mit zwei Fahrradfahrern

Gestern Abend wurde ein 66-Jähriger bei einem Fahrradunfall in der Straße Idafehn-Nord verletzt. Ein 13-Jähriger aus Ostrhauderfehn war gegen 18:45 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Radweg Idafehn-Nord in Richtung Hauptstraße unterwegs. Vor ihm fuhr sein gleichaltriger Freund mit einem Fahrrad. Den beiden kam ein 66-Jähriger aus Ostrhauderfehn mit einem Fahrrad entgegen. Dieser fuhr an dem ersten Jungen vorbei und machte dann in Höhe des 13-Jährigen einen Schlenker mit dem Fahrrad, sodass sich die Lenker verhakten. Der 66-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich dabei am Kopf. Er trug keinen Fahrradhelm. Der 13-Jährige kam nicht zu Fall und blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 66-Jährige alkoholisiert war. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ihlow - Unfall auf der Autobahn

Gestern Abend kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden. Eine 74-Jährige aus Marienhafe befuhr mit einem BMW den Hauptfahrstreifen und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihr fahrenden VW mit Anhänger einer 19-Jährigen aus Ostercappeln auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 74-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, die 19-Jährige blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, es entstand ein geschätzter Sachschaden von 48.000 Euro. Der Hauptfahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Emden - Verkehrsunfallflucht in der Osterstraße

In der Zeit vom 26.06.2023 bis zum 03.07.2023 wurde eine gemauerte Kellerfensterumrandung auf dem Parkplatz hinter einem Modegeschäft in der Osterstraße von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz. Die Polizei in Emden nimmt Hinweise entgegen.

