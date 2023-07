POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.07.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Verkehrsunfall in der Emsstraße - Radfahrer gesucht++Unfall mit E-Scooter in Emden - Zeugen gesucht++Schlauchboot am Falderndelft entwendet++Unfall mit drei Verletzten++ Leer - Verkehrsunfall in der Emsstraße - Radfahrer gesucht Bereits am Freitag kam es gegen 17:55 Uhr an der Ampelanlage in der Emsstraße/ An der Seeschleuse zu einem ...

