POL-PDNR: Heckenbrand Rabenhorststraße - Zeugenaufruf

Vettelschoß (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 07.08.2022 und dem 14.08.2022, 17:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Michaelstraße ein. Im Tatzeitraum befand sich der Eigentümer und Bewohner nicht in seinem Anwesen, so dass die Täter unbemerkt die Hauseingangstüre aufhebeln und ins Innere des Hauses gelangen konnten. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

