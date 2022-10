POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots) - Am 28.10.2022, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Im Dahle ein, und entwendeten eine Geldbörse und ein Handy. Täterhinweise liegen zur Zeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: 0174/6310227 Fax: 02336/9166-2199 ...

