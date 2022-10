POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Gevelsberg (ots) - Durch einen unbekannten Täter wurde am Donnerstag (27.10) eine Wetterschutzhütte an der Brinkstraße in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Hütte. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227 Fax: 02336/9166-2199 ...

