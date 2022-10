POL-EN: Gevelsberg- Brandstiftung an Wetterschutzhütte

Gevelsberg (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag (27.10) in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bruchstraße ein. Die Täter hebelten das Fenster zum Schlafzimmer auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

