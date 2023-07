POL-LER: ++ Illegales Kraftfahrzeugrennen ++ Sachbeschädigung an PKW ++ PKW entwendet ++ BTM-Verstöße ++ Trunkenheitsfahrten (3) ++

PI Leer/Emden (ots) - ++Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten nach Sturm++Unfallflucht in der Cirksenastraße in Emden++ Leer - Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten nach Sturm Gestern Mittag kam es aufgrund des Sturmes zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Menschen verletzt wurden. Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger die Straße Am Bingumer Deich in Richtung ...

mehr