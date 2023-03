POL-HI: Verletzte nach Kohlenmonoxidvergiftung

Hildesheim (ots) - Harsum - Hönnersum (TKO) In der Zeit von Mittwoch, 29.03.2023, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 30.03.2023, 07.20 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer. Der Container steht am süd-östlichen Ortsrand in der Straße Am Mühlenberg. Die unbekannten Täter brachen die Tür des Containers, in dem Baumaschinen gelagert wurden, auf. Aus dem Container entwendeten sie einen Trennschleifer, eine Rüttelplatte und einen Stampfer im Gesamtwert von ca. ...

