Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Schockanrufe++Heckscheibe von VW Transporter beschädigt++Schwerer Verkehrsunfall auf der A 28++

Landkreis Leer/ Stadt Emden

Seit dem späten Vormittag kommt es zu Schockanrufen im Bereich des Landkreises Leer. Die Betrüger melden sich telefonisch und geben sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und teilen mit, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben und nun die Zahlung einer Kaution an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft nötig sei. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft fordern eine Kaution ein. Die Betrüger nutzen die Emotionalität der Betroffenen schamlos aus und manipulieren diese am Telefon. Bitte legen Sie sofort auf, kontaktieren ihre Angehörigen und rufen Sie bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle an, wenn Sie Zweifel haben.

Jemgum - Heckscheibe von VW Transporter beschädigt

Unbekannte haben gestern in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr die Heckscheibe eines blauen VW Transporters in der Mühlenstraße beschädigt. Die Heckscheibe ist gesplittert und teilweise durchschlagen worden. Die Polizei bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

Uplengen - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 28

Gestern Morgen kam es gegen 06:30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Ein 39-Jähriger aus Südbrookmerland fuhr mit einem Fiat Ducato hinter einem 52-Jährigen LKW-Fahrer auf dem Hauptfahrstreifen und wollte diesen überholen. Beim Ausscheren übersah er einen 34-Jährigen aus Ostrhauderfehn, der mit einem BMW auf dem Überholfahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß drehte sich der BMW quer und wurde mit der Front in die Fahrerseite des LKW gedrückt. Bei dem Unfall wurden der 39-Jährige und vier Insassen des Transporters im Alter von 58, 21, 21 und 18 Jahren leicht verletzt. Der BMW-Fahrer und der LKW-Fahrer blieben unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

