Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Innerstädtischer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

Mönchengladbach-Eicken, Alsstraße / Künkelstraße, 07.03.2023, 13:00 Uhr (ots)

In der Mittagszeit wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich zwischen der Alsstraße und der Künkelstraße alarmiert. Im Kreuzungsbereich war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen, welche in Gesamtheit mit drei Insassen besetzt waren. Die ganzen Insassen wurden an der Einsatzstelle notfallmedizinisch versorgt und ein Insasse wurde für weitere Behandlung mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Der Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterien ab. Die Polizei hat im Anschluss die Unfallaufnahmemaßnahmen eingeleitet.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

