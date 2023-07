Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.07.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Frau in Fußgängerzone beleidigt - Zeugen gesucht++

Leer - Frau in Fußgängerzone beleidigt - Zeugen gesucht

Am Freitagabend wurde eine 21-Jährige aus Oldenburg in der Mühlenstraße von einer Gruppe junger Männer belästigt und beleidigt. Die Frau war gegen 20:45 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs und lief in Richtung Bahnhof. Eine Gruppe von fünf bis sieben Männern stießen anzügliche Bemerkungen in Richtung der Frau aus und deuteten mit Bewegungen sexuelle Handlungen an. Ein junger Mann soll sich der Frau zudem genähert haben, berührte sie aber nicht. Er soll eine schlanke Statur, schwarze Haare und ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt getragen haben. Die Polizei in Leer bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

