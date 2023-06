Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Balkon eingestürzt/ Taschendiebe/ Diebe rund ums Haus

Iserlohn (ots)

Aus unbekannten Gründen ist heute Morgen ein hölzerner Balkon eines Einfamilienhauses am Schleifenweg zusammengestürzt. Die Feuerwehr musste einen 86-jährigen Mann bergen. Der Holzbalkon erstreckt sich über zwei Etagen, die mit Holzträgern verbunden sind. Der Senior saß auf der oberen Plattform, als diese wegkippte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten ins Krankenhaus. Der Unfall wurde dem zuständigen Bauamt der Stadt Iserlohn gemeldet. (cris)

Eine 71-jährige Iserlohnerin wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter an der Mendener Straße bestohlen. Während sie ab etwa 11.30 Uhr ihre Waren einsammelte, steckte ihre Geldbörse in einer der äußeren Jackentaschen. Als sie gegen 11.50 Uhr bezahlen wollte, war das Portemonnaie jedoch weg. Sie hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkauf: Taschendiebe suchen vor allem in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken.

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Mittwoch ein Sitzpolster und einen Stehbrunnen von der Terrasse eines Hauses an der Grabenstraße. In der Nacht zum Dienstag verschwand vor einem anderen Haus in der Grabenstraße eine Wäschespinne und eine Nacht später ein blau-weißer Sonnenschirm sowie eine Holzverkleidung. (cris)

