Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Emden - Ermittlungen zur Brandursache im Van-Ameren-Bad dauern an

PI Leer/Emden (ots)

Wie berichtet, war es gestern Morgen zu einem verheerenden Brand im Van-Ameren-Bad an der Kesselschleuse in Emden gekommen. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Im Rahmen der ersten Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist und nicht betreten werden kann. Durch die Polizei in Emden wurden Spezialkräfte angefordert, welche das Objekt absichern und somit einen Zutritt ermöglichen. Erst nach einer Inaugenscheinnahme durch einen Sachverständigen und einen Brandermittler der Polizei können Aussagen zur Brandursache getroffen werden. Mit einem Ergebnis ist frühestens am kommenden Montagnachmittag zu rechnen. Die Polizei in Emden ermittelt weiterhin mit Hochdruck und befragt Anwohner und Zeugen. Hinweisgeber können sich telefonisch mit der Polizei in Emden in Verbindung setzen.

