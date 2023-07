POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.07.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Sachbeschädigung durch Wurf von Stein durch ein Fenster - Versuch gefährlicher Körperverletzung

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde von Unbekannten im Gemeindehaus "An der Untenende" ein Fenster mit einem kleinen Stein eingeworfen. Durch den Wurf wurde das Dachfenster beschädigt. Drei Frauen aus Leer und Umgebung hielten sich in der Tatzeit in der Nähe des Fensters im Gemeindehaus auf, wodurch der Stein die 40-Jährige, 42-Jährige und 54-Jährige nur knapp verfehlten. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und versuchter gefährliche Körperverletzung.

Weener - Kupferfallrohr entwendet

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 11.07.2023 um 18 Uhr bis 12.07.2023 um 8:15 Uhr ein ca. ein Meter langes Fallrohr aus Kupfer entwendet. Das Fallrohr befand sich seitlich am rückwertigen Teil eines Geschäftsgebäudes direkt am Fußgänger-/Radweg "Seilerweg", welcher die "Neue Straße" und den Vogelsangparkplatz verbindet. Ein weiteres Fallrohr wurde ebenfalls manipuliert. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation in Weener zu melden.

Emden - Diebstahl eines Außenbordmotors

Im Ems-Seitenkanal am Klappweg in Widdelswehr war es im Zeitraum vom 11.07.2023 19 Uhr bis zum 12.07.2023 gegen 20 Uhr zu einem Diebstahl eines Außenbordmotors gekommen. Es handelt sich um einen schwarzen 4 PS Motor der Marke "TOMOS" mit roter Propellerschraube. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht in Brückstraße

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch in der Zeit von 10 Uhr bis 11:10 Uhr einen schwarzen VW Polo auf dem Parkplatz einer Bank in der Brückstraße und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Polo wurde an der hinteren Tür der Beifahrerseite zerkratzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Im Verbrauchermarkt kommt es zu Körperverletzung

Am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr kam es in der Fritz-Reuter-Straße in einem Verbrauchermarkt zu einer Körperverletzung. Zuvor war ein 17-Jähriger Emder mit seinem Roller des Öfteren an der Wohnung eines 35-Jährigen in der Herderstraße vorbeigefahren. Der 35-Jährige fühlte sich verfolgt und täuschte an, eine Plastikflasche auf den 17-Jährigen zu werfen. Dieser stieg von seinem Roller und stellte den 35-Jährigen zur Rede. Daraufhin soll dieser dann ein Messer gezogen und den 17-Jährigen bedroht haben. Der Jugendliche informierte daraufhin seinen Vater und die Polizei. Zwischenzeitlich hatte sich der 35-Jährige in den Verbrauchermarkt in die Fritz-Reuter-Straße begeben. Hier wurde er von dem 51-Jährigen Vater des Jugendlichen geschlagen und gegen einen Pfandautomaten gedrückt. Der 17-Jährige stieß den 35-Jährigen zu Boden. Zeugen trennten die Personen voneinander. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe der Tat und bittet weitere Zeugen um Hinweise.

