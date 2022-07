Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertige E-Bikes gestohlen

Olpe (ots)

Durch grobe Gewalteinwirkung haben sich Unbekannte in der Zeit von Dienstag (26. Juli, 12 Uhr) bis Donnerstag (28. Juli, 17 Uhr) Zugang zu einer Garage in der Auguste-Liese-Straße verschafft. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten die Täter zwei hochwertige E-Bikes. Ob die Unbekannten weiteres Diebesgut mitnahmen, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro an der Garagentür. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen

