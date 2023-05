Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Steinheim an der Murr: Mit rund 3,5 Promille auf der Autobahn unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde ein 36-jähriger Kleintransporter-Lenker am Montag (22.05.2023) gegen 11:20 Uhr beim Fahren auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe Steinheim an der Murr aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge meldete, dass der Fahrer eines Kleintransporters auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn in Schlangenlinien fahre. Auf dem Autobahnparkplatz Kälbling-Ost konnte der 36-Jährige durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,5 Promille, weshalb sich der Fahrer in der Folge in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Da der 36-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Anordnung des Amtsgerichts Heilbronn eine Sicherheitsleistung erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell