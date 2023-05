Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Wohnungsbrand in der Bolzstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen (23.05.2023) kam es gegen 04:10 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Bolzstraße in Kornwestheim. Mutmaßlich explodierte ein selbstgebauter E-Bike-Akku beim Ladevorgang was zu einem kleinen Wohnungsbrand sowie einer starken Rauchentwicklung führte. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte an den Brandort aus und löschte das Feuer in der Wohnung. Nachdem rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner vorsorglich aus dem Wohngebäude evakuiert wurden, führten die Wehrkräfte Belüftungsmaßnahmen durch. Anschließend konnten alle Personen zurück in ihre Wohnungen. Lediglich die Wohnung, in der der Akku explodierte, war nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

