Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im ehemaligen Krankenhaus festgenommen/ "Hallo Mama": Mehrfach Geld an Betrüger überwiesen/ Pflanzkübel gestohlen

Letmathe (ots)

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen im ehemaligen Marienkrankenhaus an der Hagener Straße fünf Einbrecher vorläufig festgenommen. Gegen 3 Uhr löste ein Einbruchalarm aus. Die Polizei umstellte das Gebäude und durchsuchte die Räume mit Unterstützung eines Diensthundes, der zunächst zwei Tatverdächtige (18 und 43 aus Hagen) entdeckte. Im weiteren Verlauf stellten sich drei weitere Männer (17 und 29 Jahre alt aus Selm, Werne und Lüdinghausen). Die Männer hatten medizinische Schaltgeräte und Computerzubehör zum Abtransport bereitgelegt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls und Hausfriedensbruchs.

"Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren": Eine 60-jährige Letmatherin hat geglaubt, dass die Message tatsächlich von ihrer Tochter sei und in der vergangenen Woche diverse Überweisungen auf Konten in Deutschland und Schweden getätigt. Zu spät erkannte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die SMS oder Messenger-Nachrichten landen leider immer noch bei hilfsbereiten Eltern. Die Lügengeschichte vom kaputten Handy, der neuen Rufnummer und den fälligen eiligen Rechnungen fällt bei ihnen auf fruchtbaren Boden. Dabei wäre es so einfach, die Nachrichten als Betrugsversuch zu entlarven: Durch einen Rückruf unter der alten, angeblich nicht mehr gültigen Telefonnummer oder durch eine Bitte um eine Sprachnachricht. Wenn's um Geld geht, sollten Betroffene doppelt vorsichtig sein.

In der Nacht zum Sonntag wurde aus einem Garten an der Akazienstraße ein 60 cm hoher Pflanzkübel gestohlen. Der oder die Täter entleerten den gerade erst am Vortag aufgestellten Behälter auf dem Rasen und trugen den Kübel davon. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell