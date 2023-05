Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Dutzend Polizisten kontrollieren auf der Umleitungsstrecke

Lüdenscheid (ots)

Am vergangenen Freitag war die Polizei erneut mit mehreren Dutzend Beamten auf der Umleitungsstrecke der BAB-Brücke Rahmede aktiv. Zudem waren mehrere Mitarbeiter des ZOLL vor Ort, insb. mit Blick auf arbeitsrechtliche Bestimmungen. Kontrolliert wurde in Altena am Hemecker Weg sowie an der gesperrten B236 Brücke sowie an mehreren Punkten in Lüdenscheid u.a. an der Heedfelder Landstraße, Brockhauser Weg und Kölner Straße.

162 LKW, 485 PKW und 18 Motorradfahrer wurden einer Kontrolle unterzogen. 158 Fahrzeuge (6 LKW) verstießen gegen das Durchfahrtsverbot. Die Beamten ahndeten 12 fahrzeugtechnische Verstöße (8 LKW). Fünf Fahrzeuge mussten wegen Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt werden. Ein Autofahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Bei weiteren 37 geahndeten Verstößen handelte es sich u.a. um falsches Abbiegen, mangelhafte Ladungssicherung oder fehlende Gurte. Die parallel durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen passierten 4.746 Fahrzeuge. Hiervon waren 373 zu schnell. 23 erwartet eine Anzeige. Der Schnellste wurde auf der Lüdenscheider Talstraße mit 78 bei 50 km/h gemessen (PKW-Fahrer aus dem MK).

Die Kontrollen werden fortgesetzt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell