Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebstahl

Einbrecher erfolglos

Kierspe (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen 29.4. und 13.5. zwei Fallrohre von einem Haus in der Straße "Bruch". Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Anwohner am Speierlingweg hörten in der Nacht zu Samstag zwischen 2.30 und 3 Uhr einen Knall. Am nächsten Morgen stellten sie Beschädigung an einer Hauseingangstür fest. Ein Nachbar hatte zudem eine verdächtige männliche Person beobachtet, die vom Tatort mit einem Mountainbike wegfuhr. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Wer hat den Verdächtigen beobachtet und kann Hinweise zu seiner Identität geben? (dill)

