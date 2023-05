Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Polizisten verletzt: "TASER"-Einsatz nach Widerstand

Iserlohn (ots)

Eine Polizeistreife befuhr Samstagabend den Wiesengrund. Ein Mendener saß zu diesem Zeitpunkt auf einem Leichtkraftrad, das auf dem Gehweg stand. Bei der Vorbeifahrt zeigte er den Polizisten den Mittelfinger. Bei der anschließenden Kontrolle kam den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Zudem ließ sein Verhalten den begründeten Verdacht zu, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der 28-Jährige verhielt sich durchgehend sehr unkooperativ und wurde zunehmend aggressiver. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Es bestand der Verdacht, dass er kurz zuvor noch mit seinem Fahrzeug gefahren sein könnte. Dementsprechend sollte er für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache genommen werden. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Plötzlich holte er zu mehreren Schlägen aus, traf zwei Beamte am Kopf und verletzte sie leicht. Er sperrte sich massiv gegen den anschließenden Versuch ihn zu überwältigen und flüchtete einige Meter zu Fuß. Die Beamten holten ihn ein. Gegen den immer noch aggressiven Mann musste schließlich das Distanzelektroimpulsgerät (kurz "DEIG", auch als "TASER" bekannt) eingesetzt. Nach Einsatz des DEIG konnte der 28-Jährige gefesselt werden. Rettungswagen und Notarzt erschienen vor Ort und kümmerten sich um den leicht verletzten Tatverdächtigen. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen, musste jedoch im Verlauf des Abends einem Krankenhaus zugeführt werden. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Gegen den Mendener wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (dill)

