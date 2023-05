Nachrodt (ots) - Am Donnerstag gegen Mittag stellten Bewohner eines Hauses an der Ehrenmalstraße fest, dass versucht wurde, die Terrassentür aufzuhebeln. In der Nähe lag das mögliche Werkzeug. Es wurde von der Polizei sichergestellt. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. ...

