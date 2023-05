Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fernseher aus Wohnung gestohlen

Altena (ots)

Am Dienstagmorgen sind Unbekannte in eine Wohnung an der Marktstraße (Komplex des "Stapel-Centers") eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und beschädigten die gläserne Wohnungstür, durchwühlte die Räume und stahlen einen Fernseher. Der Einbruch wurde um 1.45 Uhr bemerkt. Zeugen beobachteten in der Nacht mehrere fremde Personen im Gebäude. Der Bewohner war nicht zu Hause. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag wurde an der Iserlohner Straße ein Fahrzeug beschädigt: Unbekannte beschrieben die Motorhaube mit schwarzer Farbe. (cris)

