Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ Falschen Polizeibeamten abgewimmelt

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 10.30 und 18 Uhr in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses Auf der Aeumes eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und die Terrassentür. Sämtliche Möbel wurden durchwühlt. Die Polizei sicherte Spuren. Bei der Anzeigenaufnahme war noch unklar, ob die Einbrecher Beute gemacht haben.

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag wurde in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Treppenstraße eingebrochen. Die Täter knackten ein Vorhängeschloss und stahlen Bohrmaschine samt Koffer, Bosch-Stichsäge samt Koffer, Senseo-Kaffeemaschine sowie einen Koffer der Marke Fila mit Kleidungsstücken.

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Als eine 88-jährige Iserlohnerin am Dienstagabend einen Anrufer als mutmaßlichen Betrüger erkannte und auflegen wollte, wurde sie von dem falschen Polizeibeamten vor einem "großen Schaden" gewarnt. Sie beendete den Anruf trotzdem und erstattete Anzeige bei der echten Polizei. Aus deren Sicht hat die Frau damit alles richtig gemacht. Leider fallen immer wieder Senioren auf Betrüger herein, obwohl sie von den Machenschaften gehört oder gelesen haben. Die falschen Polizeibeamten, Schock-, Gewinnspiel- oder Enkeltrickbetrüger basteln oft so geschickt ihre Lügengeschichten zusammen, dass die Opfer am Ende völlig verwirrt sind und auf die Forderungen der Täter eingehen. Sie lassen sie sich zu Handlungen bewegen, über die sie mit Abstand später nur noch selbst den Kopf schütteln. Die Gefahr steigt, je mehr Zeit die Opfer den Tätern am Telefon geben. Deshalb sollten Betroffene tatsächlich sofort auflegen.

Die wichtigsten Hinweise noch einmal in Kurzform: Die Polizei nimmt keine Wertsachen in Verwahrung und fragt auch am Telefon nicht, ob Schmuck oder große Bargeldsummen im Haus sind. Unter der 110 nimmt die Polizei Notrufe an, aber die Nummer wird nicht für ausgehende Anrufe genutzt. Auch nach einem tödlichen Unfall werden von dem Verursacher keine Kautionen verlangt. Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der braucht dafür auch keine Gebühren bezahlen. Wenn Sie vermuten, dass tatsächlich Enkel oder Enkelin am Telefon um Hilfe bitten: Beenden Sie trotzdem den Anruf, zählen bis 5 (damit der Anruf definitiv beendet ist) und rufen Ihren Enkel unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück. (cris)

