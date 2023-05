Altena (ots) - Am Dienstagmorgen sind Unbekannte in eine Wohnung an der Marktstraße (Komplex des "Stapel-Centers") eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und beschädigten die gläserne Wohnungstür, durchwühlte die Räume und stahlen einen Fernseher. Der Einbruch wurde um 1.45 Uhr bemerkt. Zeugen beobachteten in der Nacht mehrere fremde Personen im Gebäude. Der Bewohner war nicht zu Hause. Die Polizei sicherte ...

mehr