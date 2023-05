Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe/ Jugendliche mit Drogen erwischt

Halver (ots)

Kurz nacheinander wurden am Freitagmittag zwei Senioren (72 und 78) beim Ein-kaufen in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße bestohlen. Gegen 12.40 Uhr kaufte dort ein 78-jähriger Halveraner ein. Seine Geldbörse steck-te in der Außentasche seiner Jacke. An der Kasse stand er jedoch ohne Geldbörse da. Er hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht.

Eine 72-jährige Halveraner hatte gerade noch Geld abgehoben, um dann einzukaufen. Zwischen 13 und 13.10 Uhr muss ein Unbekannter oder eine Unbekannte zu-gegriffen haben. Im Bereich der Molkerei-Produkte bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offenstand und die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Sie hatte nichts Verdächtiges bemerkt. Bevor sie zur Polizei fuhr, kontrollierte sie noch einmal alle anderen Orte, an denen sie vielleicht die Geldbörse verloren haben könnte. Sie ließ ihre Bankkarte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die veranlasste in beiden Fällen eine KUNO-Sperrung. Allein deshalb macht eine Meldung bei der Polizei Sinn: Eine Sperrung bei der Bank verhindert lediglich den Einsatz einer Karte mit PIN. Doch im Einzelhandel lässt sich eine gesperrte Karte weiter einsetzen, so lange bestimmte Beträge nicht überschritten werden. Das lässt sich über die KUNO-Sperrung verhindern.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die häufig in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Zeugen informierten die Polizei am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr über Jugendliche, die auf einem Spielplatz an der Ecke Falkenstraße/Zaunkönigweg Drogen konsumieren würden. Die Polizei traf vor Ort vier 16- bis 17jährige Jugendliche. Ein 16-Jähriger, Halver gemeldeter Jugendlicher hatte mehrere Grinder mit Cannabisanhaftungen dabei. Bei einem 17-jährigen, ebenfalls in Halver gemeldeten Jugendlichen wurden Blätter mit weißem Pulver gefunden. Er sagt, es handle sich um Babypulver. Die Polizeibeamten stellten Grinder und "Babypulver" sicher und schrieben Anzeigen wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell