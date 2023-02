POL-PDKL: Völlig ungesichertes Kleinkind in Auto

Waldmohr (ots) - Ein Küchenbrand rief am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr Waldmohr und der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in der Bahnhofstraße in den Einsatz. Nach vergeblichen Löschversuchen durch zwei Bewohner konnte das Feuer anschließend durch die Wehrleute schnell unter Kontrolle gebracht werden. Um eine Rauchgasvergiftung ausschließen zu können, wurden die beiden Bewohner vom Rettungsdienst ...

