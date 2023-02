Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallfahrzeuge werden abgeschleppt

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Unfallverursacher übersieht Abbiegevorgang auf der B 270. Am Montagnachmittag beabsichtigte ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Seat auf der B 270 nach links auf eine Tankstelle abzubiegen. Da Gegenverkehr kam, musste er auf der Bundesstraße anhalten. Ein ihm nachfahrender 65 Jahre alter Fahrer eines Ford bremste ab und hielt an. Der nachfolgende 29 Jahre alte Fahrer eines SUV erkannte dies zu spät und fuhr mit seinen PKW auf den Ford auf. Der Aufprall war so heftig, dass der Ford noch auf den abbiegenden Seat geschoben wurde. Durch den Unfall wurden alle Fahrzeuge beschädigt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst abgeschleppt. |pilek

