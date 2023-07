POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.07.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Zeugenaufruf im Fall des Großbrandes des Van-Ameren-Bades

Im Rahmen der Ermittlungen wurden bereits mehrere Zeugenbefragungen durchgeführt. Anwohner der Uferstraße teilten dabei mit, dass sie in der Nacht des 10.07.2023 gegen 2 Uhr ein Auto in der Uferstraße wahrgenommen haben. Mehrere Personen seien zu einem Auto gerannt und eingestiegen. Nach einem Wendemanöver fuhr das Auto mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Wolthuser Straße. Anwohner und Anwohnerinnen der Wolthuser Straße, die in der Zeit von 2 Uhr bis 2:15 Uhr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Emden zu melden. Insbesondere werden auch Anwohner und Anwohnerinnen, die über eine Videoüberwachung ihres Grundstücks verfügen, gebeten die Aufnahmen einzusehen und Auffälligkeiten der Polizei in Emden zu melden. Eine genauere Beschreibung des gesichteten Autos ist nicht möglich.

Emden - Handgemenge im Imbiss

Donnerstagnacht gegen 0:30 Uhr ist es in einem Imbiss an der Neutorstraße zwischen zwei Personen zu einem Streit und anschließendem Handgemenge gekommen. Bei Ankunft der Polizei konnte lediglich eine Person angetroffen werden. Nach der Auseinandersetzung stürzte ein stark alkoholisierten 25-Jährigen auf den Boden und zog sich eine Platzwunde zu. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des 25-Jährigen ergab ein Wert von 2,31 Promille. Die zweite unbekannte Person flüchtete von Eintreffen der Polizei zu Fuß. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht an der Kesselschleuse

Am 08.07.2023 zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Freibades an der Kesselschleuse ein roten VW Passat touchiert. Hierbei wurde der vordere linke Kotflügel eingedrückt. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Leer - Rucksack am Busbahnhof entwendet

Am Busbahnhof in Leer ist es am Donnerstagmorgen gegen 7:15 Uhr zu einem Diebstahl eines blauen Rucksacks gekommen. Eine 76-Jährige hatte auf einen Bus gewartet und ihren Rucksack neben sich auf die Bank gestellt. Nach Eintreffen des Busses stieg sie ohne den Rucksack ein, merkte dies und stieg wieder aus. Der Rucksack der 76-Jährigen war dann aber bereits verschwunden. Der Diebstahl wurde daraufhin der Polizei gemeldet. Es befanden sich 900 ,-. Euro Bargeld, ein Smartphone der Marke "Samsung", zwei EC-Karten und ein Personalausweis im Rucksack. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle versteckt

Am Donnerstag um 15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 23-Jährigen Fahrradfahrers im Hoheellernweg. Beim Vorbeifahren fiel den Polizeibeamten auf, dass der Leeraner versuchte zwei Klemmleistenbeutel in seiner Bauchtasche zu verstecken. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden zwei Klemmleistenbeutel mit ca. 4,3 Gramm Cannabis aufgefunden, die er zuvor in seiner Unterhose verstecktet hatte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Borkum- Fahrradfahrerin übersieht Auto

Am Donnerstag gegen 8 Uhr stießen eine 26-jährige Radfahrerin und ein 61-Jähriger Autofahrer auf der Gödeke-Michel-Straße auf Borkum bei einem Unfall zusammen. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der Geert-Bakker-Straße in östliche Richtung in die Gödeke-Michel-Straße. Die Radfahrerin hatte durch den starken Regen eine Kapuze im Gesicht, wobei sie das von rechts kommenden Auto übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die aus Borkum kommende 26-Jährige vom Rad fiel und sich leicht verletzte. Das Fahrrad wurde beschädigt und die Halterung des Kennzeichens vom Auto brach ab. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Oldersum - 46-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Auf der A31 in Fahrrichtung Bottrop ist eine 46-Jährige Fahrerin mit ihrer 23-jährigen Beifahrerin am Donnerstag gegen 14:50 Uhr in Höhe Oldersum aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit und schlechten Wetterverhältnissen nach links von der nassen Fahrbahn abgekommen. Der Honda kollidierte dadurch mit der Mittelschutzplanke, wodurch die 46-Jährige ein leichtes Schädelhirntrauma erlitt. Ihre Beifahrerin bleibt unverletzt. Der Wagen wurde nach dem Unfall abgeschleppt.

