Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17. Juli 2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl ++ Einbruch ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Wildtierkamera entwendet

Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Heinrich-Heine-Straße hinter einem Reihenhaus eine grüne Wildtierkamera in Camouflage-Optik entwendet wurde. Die 60-Jährige habe die Kamera zuletzt am Samstagabend gegen 21 Uhr überprüft und am gestrigen Abend gegen 21 Uhr nicht mehr auffinden können. Die Kamera diente dem ehrenamtlichen Verein für lebende Katzen in Emden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Einbruch in eine Gartenlaube

Im Kleingartenbauverein an der Larrelter Straße hat es am 15.07.2023 zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr einen Einbruch in eine Gartenlaube gegeben. Ein 63-jähriger Anwohner hatte am Samstagmorgen laute Geräusche in der Gartenlaube der 68-jährige Eigentümerin wahrgenommen. Daraufhin habe er sich aber keine Gedanken gemacht, da sich ein Angehöriger der Eigentümerin am Abend zuvor in der Laube aufgehalten hatte. Gegen Abend stellte die Frau des 63-Jährigen fest, dass die Plastikverkleidung der Parzelle beschädigt wurde. Im Inneren wurde ebenfalls weitere Zerstörungen festgestellt. Auch ein benutzter Teller und eine Kaffeetasse wurden aufgewunden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Petkum touchierte am Sonntag in der Zeit von 14 Uhr bis 16:50 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen VW-Golf. Der Spiegel wurde beschädigt und der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Bunde - Unbekannte Täter brechen in Fleischerei ein und entwenden Tageseinnahmen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in einer Fleischerei im "Kirchring" einen Einbruchdiebstahl gegeben. Unbekannte Täter hatten die Kasseneinlagen, Bargeld sowie zwei Fleischmesser, zwei Schärfestahle und diverses Frischfleisch entwendet. Die Täter kletterten vermutlich über ein Tor zum Schlachthaus und versuchten hier ein Fenster aufzuhebeln, was misslang. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlung öffneten sie anschließend gewaltsam eine Tür und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

