Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden von Sonntag, 16.07.2023

Leer (ots)

++Bargeld entwendet++Trinkgeld entwendet++Bushaltestelle beschädigt++Wohnhausbrand++Täter gestellt nach Sachbeschädigung++2x Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss++

Bargeld entwendet -Zeugen gesucht-

Emden - Gegen 01 Uhr des Sonntages wurde einem 63-jährigen Emder auf dem Weg nach Hause vom Delftfest in der Cirksenastraße das Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet. Dieser war zuvor von zwei ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden. Als er dieses verneinte, schlugen die Personen auf ihn ein und nahmen das Bargeld im unteren dreistelligen Bereich mit. Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Trinkgeld entwendet

Rhauderfehn - Gegen 14:45 Uhr des Samstages wurde der Polizei gemeldet, dass zwei junge Männer in einem Frisörgeschäft in der Straße Untenende in die Trinkgeldkasse gegriffen haben und mit 20 Euro geflüchtet sind. Sie wurden jedoch von der Polizei in Tatortnähe aufgegriffen und der Polizeidienststelle in Rhauderfehn zugeführt. Beide kommen aus Rhauderfehn und sind 16 bzw. 17 Jahre alt. Sie wurden letztlich an die Eltern übergeben.

Bushaltestelle beschädigt -Zeugen gesucht-

Moormerland - Durch unbekannte Täter wurde am Samstag die Verglasung einer Bushaltestelle in der Koloniestraße zerstört. Die Tat wurde von bisher unbekannten Tätern in den frühen Morgenstunden des Samstages begangen. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Moormerland.

Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Moormerland - Ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Osterstraße nahe der BAB 31 ist gegen Mitternacht von Samstag auf Sonntag niedergebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr aus Neermoor stand das Haus bereits komplett in Flammen. Die Ursache des Brandes ist unklar und der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen.

Täter gestellt nach Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Remels - Kurz nach 23 Uhr des Samstages konnten Polizeibeamte zwei junge Männer (18 und 20 Jahre alt, wohnhaft in Uplengen und Apen) aufgreifen, die im Verdacht stehen, zuvor an einer Bushaltestelle in der Ostertorstraße den Abfallbehälter vom Bushaltestellenhaus abgetreten zu haben. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss und wurden nach Aufnahme des Sachverhaltes und der Personalien mit mahnenden Worten der Beamten nach Hause geschickt.

2 x Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Westoverledingen - Bei der Kontrolle einer 45-jährigen Pkw-Führerin aus Papenburg in der Süderstraße gegen 20:45 Uhr ergaben sich für die kontrollierenden Polizeibeamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Die Pkw-Führerin musste eingestehen, in den Vortagen verschiedene Drogen genommen/konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Eine Blutentnahme musste auch bei einem 26-jährigen jungen Mann aus Leer durchgeführt werden. Dieser war mit seinem Pkw in der Ubbo-Emmius-Straße unterwegs und wurde dort gegen 01 Uhr des Sonntages durch die Polizei kontrolliert. Ein durchgeführter Vortest ergab den Nachweis einer Beeinflussung durch Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

