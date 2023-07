Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Ladbergen, Ochtrup, Ibbenbüren, Wettringen, mehrere Brände am Hitzewochenende Eine Strohpresse, zwei Mähdrescher sowie Wald- und Wiesenstücke betroffen

Steinfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende hat es mehrere Brände im Kreisgebiet gegeben, deren Ursache teilweise auf die große Hitze zurückzuführen ist.

Am Samstagmittag (08.07.23) wurde ein brennender Mähdrescher in Ochtrup gemeldet. Als die Beamten um kurz vor 13.00 Uhr zum Einsatzort an der Straße Wester auf Höhe der Hausnummer 331 kamen, standen die Landmaschine sowie Teile der Ackerfläche rundherum in Flammen. Kurz darauf war die Feuerwehr vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. Der Mähdrescher brannte komplett aus. Außerdem wurde eine Ackerfläche von schätzungsweise rund 10.000 Quadratmetern beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren neben der Polizei die freiwilligen Feuerwehr Ochtrup sowie Gildehaus jeweils mit starken Kräften. Außerdem waren ein Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden. Zur genauen Brandursache wird ermittelt.

In Ibbenbüren rückten Polizei und Feuerwehr am Samstagnachmittag gegen 15.25 Uhr zu einem Brand an der Alpenstraße aus. Auf Höhe der Hausnummer 25 brannte eine Ackerfläche. Das Feuer erstreckte sich auf einer Länge von etwa einem Kilometer und auf einer Breite von rund 300 Metern. Neben dem Acker wurde ein angrenzendes Waldstück beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 8000 Euro. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Für die Dauer der Arbeiten musste die Alpenstraße komplett gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Brandursache gibt es noch nicht.

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Sonntagmorgen (09.07.23) gegen 18.15 Uhr in Greven an der Dansenbörger Heide eine Waldfläche in Brand. Es handelte sich um eine Fläche von rund 30 Quadratmetern im Waldstück Gronenburg, zwischen Hanseller Straße und Mühlenstraße. Es wurden Waldboden, Unterholz sowie mehrere große Bäume beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

In Ibbenbüren am Schafberg kam es aus bislang ungeklärter Ursache an der Straße Sundern auf Höhe der Hausnummer 11 am Samstag gegen 18.30 Uhr auf einer Wiese zu einem Grasnarbenbrand. Etwa 50 Quadratmeter Gras brannten ab. Außerdem wurde ein Zaunelement beschädigt. Die Feuerwehr Ibbenbüren löschte das Feuer. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Durch den Brand kamen keine Personen zu Schaden.

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz auf einem Feld in Wettringen gerufen. An der Straße Haddorf auf Höhe der Hausnummer 37 brannte gegen 19.00 Uhr eine Strohpresse. Beim Eintreffen der Beamten stieg eine große Rauchwolke auf. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und löschte das Feuer. Dieses breitete sich nicht weiter aus. Eine Person wurde durch den Brand leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet die Strohpresse aufgrund der Hitze in Brand.

Am Sonntag (09.07.23) kam es in Ladbergen an der Kreuzung Grevener Straße/Zur Woote zum Brand eines Anhängergespanns, das mit Strohballen beladen war. Das Gespann fing nach Angaben des Geschädigten gegen 14.00 Uhr während der Fahrt Feuer. Der Hänger geriet in Vollbrand, der Trecker konnte noch abgekoppelt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor. Es gab keine Verletzten.

