Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Musikschule Türen aufgebrochen und Schränke durchsucht

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (07.07.23), 12.00 Uhr, und Montag (10.07.23), 06.00 Uhr, in die Musikschule an der Neuenkirchener Straße eingebrochen. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist unklar. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen, an einer Tür wurde ein Glaseinsatz eingetreten. In mehreren Räumen wurden Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

