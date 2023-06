Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Nördlich der Deponie Höfen im Bereich der Gemarkung Sauweide / Naturlehrpfad kam es am Freitagabend gegen 18:30 Uhr zu einem Vorfall mit einem offenbar aggressiven Hund. Hierbei wurde eine 59 Jährige so verletzt, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Die 59 Jahre alte Frau war nach eigenen Angaben im dortigen Bereich mit ihren beiden angeleinten Hunden unterwegs als ihr zwei Frauen mit einem mutmaßlichen American Staffodshire, der nicht an der Leine war, entgegenkam. Dieser soll dann die beiden angeleinten Hunde angegriffen haben. Beim Versuch dazwischen zu gehen, wurde die 59-Jährige ebenfalls mehrfach gebissen. Der bislang unbekannten Hundehalterin des American Staffodshire gelang es, nach Angaben der verletzten Frau, letztendlich ihren Hund an die Leine zu nehmen. Im Anschluss habe diese sich ohne Austausch von Personalien zusammen mit ihrer Begleiterin entfernt. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07807 95799-0. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell