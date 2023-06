POL-OG: Gernsbach - Fahndung nach Raubüberfall

Bühl (ots) - Am Samstagabend hat es auf der B500 von Baden-Baden kommend in Richtung Mummelsee kurz vor dem Mummelsee einen Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen Motorradfahrer und einem Pkw-Fahrer gegeben. Der 24-Jährige soll gegen 19 Uhr mit einer Kawasaki zu schnell in die Kurve gefahren sein, wodurch er auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Ein Ausweichmanöver von beiden Fahrzeugführern soll dazu geführt ...

