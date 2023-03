Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen nach Unfallflucht im Pappelweg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15:50 Uhr im Pappelweg in Vaihingen an der Enz zugetragen hat. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Ducati-Motorrad den Pappelweg in Richtung Bahnhofstraße. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, mutmaßlich mit einem silbernen VW aus der Von-Neurath-Straße, in den Pappelweg ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers. Der 19-Jährige bremste stark ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Zweirad, sodass er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrer des VW setzte, ohne sich um den Unfall zu kümmern, seine Fahrt in Richtung Oberriexinger Weg fort. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.200 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich telefonisch unter 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

