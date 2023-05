Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigung

Einbeck (ots)

Kreiensen (rod)

Am 23.04.2023 kam es gegen 15 Uhr im Rahmen eines Streitgespräches um freilaufende Hunde auf einem Feldweg an der Kreiensener Stra9e / K 644 zwischen Wahnemühle und Heckenbeck zu einer Beleidigung, als eine 58-jährige Einbeckerin beim Spazierengehen im Beisein ihrer Tochter von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer in Begleitung eines weiteren Radfahrers beleidigt wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck oder Kreiensen zu melden.

