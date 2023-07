Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Rennradfahrer bei Verkehrsunfall in Wettringen lebensgefährlich verletzt

Wettringen (ots)

Am Sonntag (09.07.2023) ist es in Wettringen-Haddorf gegen 10.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall innerhalb einer Rennradgruppe gekommen. Die 14-köpfige, niederländische Rennradgruppe befuhr die Straße Haddorf aus Richtung K60 kommend in Fahrtrichtung Haddorfer Seen. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste einer der Teilnehmer der Rennradgruppe sein Rennrad ab, worauf ein weiterer 67-jähriger Fahrer auffuhr. Beide kamen zu Fall, wodurch ein dritter 73-jähriger Fahrer der Gruppe über die beiden am Boden liegenden Rennradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die anderen beiden wurden leicht verletzt. An den Fahrrädern entstand Sachschaden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

