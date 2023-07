Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Streifenwagen beteiligt

Wettringen (ots)

Am Sonntag (09.07.2023) kam es um 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die B70 in Fahrtrichtung Metelen. An der Ampelkreuzung zur Sofienstraße fuhr der Streifenwagen in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem von links kommenden Auto eines 36jährigen Mannes aus Ochtrup. Der Fahrer, der nach bisherigen Erkenntnissen bei Grünlicht in die Kreuzung fuhr, wurde leicht verletzt. Aus Gründen der Neutralität wurde der Verkehrsunfall durch Kräfte der Polizeiwache Ibbenbüren aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

